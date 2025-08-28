Juve, Yildiz come un ex Lazio. Serena: "Quando lo vedo penso subito a..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il talento di Kenan Yildiz è destinato a sbocciare definitivamente in questa stagione. Per molti, già è successo. Aldo Serena ne decanta le gesta in un'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoSport. Di paragoni se ne sono sentiti molti, ma secondo Serena il giovane turca somiglia molto a Michael Laudrup, campione danese che ha vestito le maglie di Juventus, Lazio e Barcellona tra le altre.

Ecco di seguito le sue parole: "Quando lo vedo giocare penso subito a Laudrup. Nel modo in cui si incurva, nella frenata palla al piede e nella ripartenza. Ma Laudrup, che era un giocatore sublime, si beava nel dribbling. Fin troppo, esasperando certe giocate che poi non lo facevano essere efficace sotto porta. Yildiz, invece, vuole tirare di più. Cerca di concretizzare il frutto della sua tecnica, ha una cattiveria diversa".

