Torino, Ngonge su Baroni: "La scelta di venire qui è dovuta anche a lui"

© foto di www.imagephotoagency.it

Cyril Ngonge riparte da Torino. L'ex esterno del Napoli, esploso a Verona con Baroni, vuole rilanciarsi e ha scelto proprio di tornare sotto la guida del suo ex tecnico per farlo. Ecco di seguito le sue parole sull'arrivo al Torino e su mister Baroni:

"A Verona il mister mi ha valorizzato e ha fatto emergere le mie qualità. La scelta di venire qui è stata anche dovuta a lui. Mi chiede carattere, personalità, leadership. All’inizio facevo l’attaccante centrale come papà, potrei pure farlo oggi, sono polivalente, posso giocare a destra o a sinistra, seconda punta, attaccante”.

