Danimarca, il ct Riemer su Isaksen: “La Lazio ha preso la decisione per noi”

Debutto rimandato per Gustav Isaksen, ai box per la mononucleosi che lo ha colpito durante il ritiro e lo ha costretto lontano dal campo per lungo tempo. Il danese sta recuperando, tornerà disponibile dopo la sosta e dunque, non potrà aggregarsi neanche alla Danimarca per le gare di qualificazione al Mondiale contro Bielorussia e Grecia.

A parlarne è stato il ct Brian Riemer che, piuttosto dispiaciuto, ha spiegato: “La Lazio ha preso la decisione per noi. Gustav non sta ancora partecipando all'allenamento in gruppo con i suoi compagni di squadra. Si sta allenando, ma da solo”. Il ct, come si legge sul portale Bold, ha avuto modo di parlare col giocatore: “Si allena da solo, ma è monitorato”.

