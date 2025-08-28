Verona, Orban avvisa la Lazio: "Non vedo l'ora di cominciare!"
Gift Orban, appena approdato al Verona dall'Hoffenheim, ha espresso sui social le sue prime sensazioni legate all'inizio della sua avventura in Serie A. Ecco di seguito le sue parole: "Sono orgoglioso di iniziare questa nuova avventura con questo meraviglioso club. Ringrazio per la fiducia e l’opportunità. Darò tutto in campo per questi colori. Non vedo l’ora di cominciare!".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.