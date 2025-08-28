PRIMAVERA | Lazio, Punzi: "Ripartiamo dalle cose positive. Stiamo lavorando su..."

Dopo una partenza difficile, con due sconfitte contro Genoa e Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il tecnico della Primavera, Francesco Punzi che ha fatto il punto sulla situazione della sua squadra.

"Sicuramente dopo la partita lo stato d'animo non è stato dei migliori. L'inizio di campionato non ci sorride. Il nostro lavoro ci impone di ripartire immediatamente e lo abbiamo fatto analizzando dettagliatamente la gara, ripartendo anche dalle cose buone che ci sono state in queste prime due sfide. Ora dobbiamo invertire il trend per quanto riguarda i risultati. Siamo consci della responsabilità che abbiamo e quindi dobbiamo gestire questi momenti, senza farci condizionare dai risultati e credere in quello che stiamo facendo infondendo fiducia nei nostri ragazzi che riteniamo in grado di invertire il cammino".

"Se non si commettessero errori le partite finirebbero 0-0. Vorremmo essere più cinici dal punto di vista offensivo ed evitare le disattenzioni difensive. Ora dobbiamo concedere il meno possibile e far sì che gli avversari per avere un'occasione debbano produrre tantissimo. Noi siamo stati leggeri contro Genoa e Cagliari e l'abbiamo pagato. Dobbiamo lavorare sulle nostre qualità perché siamo adatti per questa categoria. Sulla fase offensiva si può lavorare con più facilità, l'obiettivo è dare il meglio possibile quotidianamente: quello che si produce si raccoglie. Questo è il momento in cui si fa la differenza. Abbiamo una società che ci sostiene, come noi sosterremo i nostri ragazzi".

"L'esperienza ci deve dare la possibilità di capire che anche se siamo formati fisicamente, non lo sono come età. Questo è un anno importante per noi e per tutti, quindi sentono il peso di questa cosa. Devono avere più a mente le cose che stanno facendo bene, lavorando sul campo su quello che stanno sbagliando. Hanno 17 e 18 anni con quello che ne consegue. ".

"Siamo già dentro la categoria, la differenza la può fare la gestione. Dentro una partita ci sono tante micro-partite e in alcuni di questi frangenti abbiamo mostrato poca esperienza o noi da fuori abbiamo commesso degli errori. Bisogna analizzare quello che si sta facendo, non dobbiamo stravolgere il nostro lavoro ed essere bravi a intervenire dov'è giusto farlo".

"Abbiamo visto il Bologna. Hanno molti pregi. Sono organizzatissimi, hanno difeso bene e dopo aver sofferto il primo tempo contro il Lecce ha segnato ponendo fine alla difficoltà e governando il secondo".

"Quando si rivede una partita si ha sempre una sensazione migliore rispetto al campo dove sei coinvolto. Noi a Cagliari abbiamo dominato il primo tempo, nel secondo tempo entrambe le squadre sono andate in difficoltà. Il vento in Sardegna non aiuta. Abbiamo avuto un paio di situazioni interessanti su calcio piazzati, poi abbiamo preso il gol".