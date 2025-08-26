Como - Lazio, non solo il gol annullato: crescono le proteste per il mancato rigore

La Lazio non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, a Como è arrivata la prima sconfitta che ha sollevato non poche polemiche. Al di là della prestazione dei biancocelesti, a essere discussi sono anche alcuni episodi che avrebbero potuto indirizzare la gara in modo diverso. Tra questi, oltre al gol annullato, il fallo di Perrone ai danni di Castellanos in area di rigore.

Manganiello ha lasciato proseguire reputando che non ci fossero gli estremi per un penalty. La decisione del direttore di gara, avallata anche dal VAR, ha scatenato la rabbia dei tifosi. Sul web, nelle ultime ore, stanno circolando video dell’azione in cui è possibile osservare, a rallentatore, ogni movimento di entrambi i giocatori e in particolare, la gamba del centrocampista spagnolo che da dietro colpisce quella dell’attaccante argentino provocandone la caduta. Prospettiva che non lascia spazio a dubbi, un altro "episodio oscuro" che ha negato una chance ai biancocelesti.

