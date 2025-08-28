Lazio, Petrucci (Sky): "Noslin e Belahyane potrebbero partire titolari..."
Matteo Petrucci, noto giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare un punto sulla prossima sfida contro il Verona, in programma domenica allo Stadio Olimpico. Sembra che Sarri abbia in mente dei cambiamenti importanti per l'undici titolare. Ecco di seguito le parole di Petrucci:
"Noslin potrebbe partire dall'inizio con il Verona. Sarri in estate ha fatto qualche prova sul 4-3-1-2, ma non credo si faranno cambi modulo per domenica, forse durante la sosta ci si lavorerà. A livello qualitativo non hai il numero 10, solo Pedro può darti quella qualità ma non può garantirti novanta minuti a partita. Belahyane è un regista, Sarri però l'ha provato da mezzala per tutto il ritiro, mi dicono che sia in crescita il suo rendimento e potrebbe partire dall'inizio domenica".