Lazio, ecco com'è andata l'ultima volta con il Verona: il post social - VIDEO

Il 31 agosto la Lazio ospiterà il Verona per quella che sarà la seconda giornata di campionato, ma anche l'esordio casalingo per i biancocelesti. Sarri e i suoi devono rilanciarsi, gli scaligeri vengono da un buon punto contro l'Udinese. L'ultima volta che si sono incontrate all'Olimpico, le due squadre si sono date battaglia, ma ha avuto la meglio la Lazio di Baroni che da lì in poi avrebbe iniziato a stupire.

Era il 16 settembre 2024, la sfida terminò 2-1 in favore dei biancocelesti con un gran gol di Boulaye Dia, il quale vinse anche il premio di man of the match, proprio come ricordato dalla società sui propri profili social.

