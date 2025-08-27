Sancho, altro 'no' alla Roma e possibile ritiro: cosa sta succedendo

TUTTOmercatoWEB.com

Altro no. Non cambia la risposta di Jadon Sancho alla Roma. Il calciatore inglese ha rifiutato nuovamente l'offerta della società giallorossa, che ora sta cambiando obiettivo in attacco. Secondo Rai Sport, la carriera dell'esterno del Manchester United sarebbe addirittura a rischio. Nelle ultime settimane, infatti, è apparso quasi distaccato rispetto alle questioni di mercato e al suo futuro. Il motivo riguarderebbe la sua relazione con Saweetie, nota rapper americana che vive negli USA. Proprio per questo Sancho starebbe pensando di ritirarsi proprio per trasferirsi in America e seguire la sua fidanzata.

