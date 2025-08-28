Ciclismo | Froome investito da un'auto mentre si allenava: trasportato in ospedale in elicottero
Mondo del ciclismo in apprensione per le condizioni di Chris Froome. Il 40enne, corridore della Israel-Premier Tech, è stato infatti investito da un’auto mentre si allenava a Saint-Raphaël... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > FROOME <
