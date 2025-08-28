Haaland cambia il nome sulla maglia: ecco cosa ha deciso l'attaccante del City
Erling Haaland ha deciso di cambiare. Il bomber del Manchester City ha infatti deciso di apportare una modifica al nome presente sulla maglia della Nazionale norvegese aggiungendo al suo anche... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > HAALAND <
Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.