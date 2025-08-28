Lazio, Calisti: "Sarri deve lavorare sulla testa. Mi aspetto dei cambi…"

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Ernesto Calisti ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Como, proiettandosi anche alla sfida di domenica contro il Verona:

LA PARTITA CONTRO IL COMO - “Bisogna archiviare la sconfitta il prima possibile. Iniziare il campionato contro il Como non era facile. È una squadra forte con qualità e palleggio. Non mi aspettavo una squadra così, ci stava perdere, ma ho visto una squadra passiva e questo mi preoccupa molto. Ha iniziato come aveva finito lo scorso anno. Credo che Sarri sia rimasto male dopo questa sconfitta, lui non ha colpe. Speriamo di ripartire subito contro il Verona”.

LAZIO POCO PRESENTE - “Ho visto la Lazio mentalmente non presente, ma sotto anche fisicamente. L’ho vista molto male sotto quest’aspetto. Incapace di pressare con i tempi giusti. Penso di aver visto il peggior Guendouzi da quando è arrivato. L’unico che si merita la sufficienza è Provstgaard che ci può dare una grossa mano. Ora non vorrei che domenica non si riesca a vincere contro il Verona, non ci voglio neanche pensare”.

CLICCA QUI PER IL PODCAST

COSA DEVE FARE SARRI? - “Io ora darei tranquillità ai calciatori. Sanno di aver fatto una brutta figura. L’allenatore può correggere sugli errori commessi, mi aspetto qualche cambio, ma non c’è bisogno di rimarcare quello che è successo. Sicuramente starà provando qualcosa di diverso. Dele-Bashiru fa fatica a fare la mezz’ala, ha bisogno di campo e fatica a trovare i tempi d’inserimento. Penso che tornerà Rovella, forse anche Pedro. Verrà provato anche qualcosa di diverso dal punto di vista tattico”.

TAVARES - "Tavares se sta bene fisicamente e lo lascia andare è devastante, è normale che Sarri abbia fatto un lavoro tattico e quindi oggi sale meno, ma non si può limitare così. Sarri dovrà trovare il giusto equilibrio. Quando va avanti fa male. Bisogna sfruttarlo e farlo al massimo, lo scorso anno quando lui saliva la Lazio volava".

VERONA - "Mi aspetto un Verona battagliero, che venga a Roma a fare la battaglia e provare a fare risultato. Vista la grande difficoltà della Lazio a Como cercherà di sfruttare il momento negativo. Dalla squadra mi aspetto un atteggiamento attento. La Lazio dovrà attaccare l'area, questo è l'unico modo per affrontare le squadre chiuse. Speriamo recuperi Vecino".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.