Lazio - Verona, le probabili formazioni: Sarri torna all'Olimpico

Il ritorno all’Olimpico per dimenticare il terribile esordio a Como. La Lazio, e soprattutto Sarri, ritrova i suoi tifosi in casa per la seconda gara stagionale contro il Verona. Il tecnico però non potrà ancora fare affidamento su Romagnoli (squalificato, è l’ultima giornata), Patric, Isaksen (torneranno dopo la sosta), e Gigot, più fuori dal progetto tecnico della società che infortunato. Davanti a Provedel tra i pali, ancora in vantaggio su Mandas, l’unico dubbio in difesa riguarda nuovamente il terzino destro: possibile l’utilizzo di Marusic dal primo minuto dopo la brutta prestazione di Lazzari al Sinigaglia. Il resto del reparto, invece, viaggia verso la conferma: Gila e Provstgaard al centro, Nuno Tavares a sinistra. A centrocampo potrebbe recuperare Vecino, atteso in gruppo questa settimana dopo il forfait di domenica (problema muscolare). Salvo sorprese, quindi, giocheranno Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, con Cataldi destinato alla panchina. In attacco spazio allo stesso tridente della prima giornata, con Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Più indietro Dia per il ruolo da centravanti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Belahyane, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Ebosse, Frese; Oyegoke, Niasse, Bernede, Serdar, Bradaric; Giovane, Mosquera. All.: Zanetti.

