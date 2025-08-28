UFFICIALE - Stengs è un nuovo giocatore del Pisa: l'annuncio
28.08.2025 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È fatta per Calvin Stengs al Pisa. L'esterno olandese è sbarcato in Italia dal Feyenoord: l'estate scorsa era finito nel mirino della Lazio che aveva provato a prelevarlo, salvo poi cambiare obiettivo. Adesso giocherà in Serie A, ma con la maglia nerazzurra. Di seguito l'annuncio ufficiale del club toscano.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.