Lazio, Trevisani: "L'ambiente è in down. Ma vedendo questa squadra..."

La vittoria del Como ha portato molto scetticismo in casa Lazio, ma non tanto per le caratteristiche di una squadra forte e come quella lariana, più che altro per i limiti degli uomini di Sarri che sono letteralmente crollati davanti allo strapotere atletico e tecnico dei lariani. Eppure, c'è chi in questa situazione a dir poco complicata e in questo clima pessimistico vede un bagliore di luce.

IL COMMENTO DI TREVISANI . Intervenuto durante la diretta di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha detto la sua sulla rosa della Lazio. "La Lazio ha un allenatore che conosce i giocatori che allena. L’ambiente è chiaramente in down, nonostante gli abbonati. Credo il valore della Lazio ci sia e non fare le coppe è un altro valore. Aspetterei a dare la Lazio per finita".

