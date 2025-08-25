Serie A | Lazio - Verona: dove vedere il match in tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La stagione è iniziata, ma non col piede giusto per la Lazio. I biancocelesti sono caduti a Como incassando così la prima sconfitta dell'anno, ora però sono chiamati a riscattarsi e la prossima occasione l'avranno contro il Verona all'Olimpico. La gara, valida per la seconda giornata di Serie A, è in programma domenica 31 agosto alle 20:45. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

