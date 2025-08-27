Protti: "Gioco una partita infame contro la malattia che sto perdendo 3-0"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Tante battaglie in campo ma è adesso che Igor Protti, ex attaccante di Livorno e Lazio, sta giocando la partita più difficile della sua vita. Raggiunto dai microfoni de Il Tirreno Protti ha raccontato la sua lotta contro una grave malattia... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > PROTTI <

