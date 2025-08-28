Calciomercato Lazio | Parma, colpo in attacco: ecco Cutrone. E ora Noslin...
Nuovo acquisto in attacco per il Parma. Dopo il brutto infortunio di Frigan, appena arrivato, il club crociato ha prelevato Patrick Cutrone dal Como in prestito con diritto di riscatto. Nei giorni scorsi per il reparto offensivo di Cuesta era spuntato anche il nome di Tijjani Noslin, su cui la Lazio sta riflettendo per un'eventuale cessione. L'arrivo del centravanti ex Milan potrebbe chiudere le porte all'olandese, che è stato offerto anche all'estero.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.