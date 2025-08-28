Senegal, i convocati per gli impegni di settembre: la scelta su Dia
Sono arrivate anche le convocazioni del Senegal per le gare contro Sudan e Repubblica Democratica del Congo di settembre. Nella lista del ct Pape Thiaw è presente anche l'attaccante della Lazio Boulaye Dia, che quindi lascerà Formello dopo la gara contro il Verona di domenica. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf;
Difensori: Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs, El Hadji Malick Diouf, Antoine Mendy, Moustapha Mbow;
Centrocampisti: Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathe Ciss, Pape Gueye, Krepin Diatta, Oheikh Niasse, Pape Matar Sarr;
Attaccanti: Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, Iliman Niaye, Cherif Niaye, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly.
