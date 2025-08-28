Calciomercato | S'infiamma l'asse Roma - Milano: si pensa a uno scambio
28.08.2025 12:30 di Simone Locusta
Milano chiama, Roma risponde. Il calciomercato s'infiamma in questi ultimi giorni di agosto, le società cercano l'affare che può svoltare la stagione. Il Milan cerca un'attaccante, la Roma non è convintissima di Dovbyk. Proprio da qui nasce la suggestione: secondo quando riportato da Gianluca Di Marzio, le due società starebbero ragionando su uno scambio che porterebbe l'attaccante ucraino verso il club rossonero e Santiago Gimenez sotto la guida di Gasperini.