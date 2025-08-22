Lazio, senti Impallomeni: "Il Como è favorito! Vi spiego perché"
Si avvicina sempre di più l'inizio della nuova stagione di Serie A. La Lazio di Sarri, nello specifico, aprirà il suo campionato a Como, contro la formazione di Fabregas. Ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Stefano Impallomeni si è espresso proprio sulla gara del Sinigaglia e sulle qualità delle due squadre. Ecco le sue dichiarazioni in merito: "Il Como ha la sfacciataggine di giocarti addosso e metterti in difficoltà, la Lazio con umiltà può stare in partita ma vedo favorito il Como”.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.