Lazio, Zaccagni: "La fascia di capitano? È un onore. Sognavo questo percorso"
Nella lunga intervista rilasciata a Lazio Style Channel, Mattia Zaccagni ha parlato anche della decisione di affidargli la fascia di capitano. Queste le sue parole: "Sono orgoglioso, per me è un grande onore indossare la fascia da capitano. Ed era quello il percorso che volevo fare: affermarmi e diventare un punto fermo dello spogliatoio".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.