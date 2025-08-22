Lazio, Roma e non solo: le 'domande al campionato' de Il Corriere dello Sport

Venticinque domande al campionato. È la rubrica dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che in vista dell'inizio della nuova stagione ha fatto alcuni quesiti alla Serie A. Di mezzo, ovviamente, c'è anche la Lazio di Sarri, messa a paragone con la Roma di Gasperini. "Lazio o Roma? Meglio la Roma perché credo che Gasperini porti qualcosa di forte a Trigoria. Per fare bene a Roma serve un allenatore che non conceda deroghe. Ricordi Capello?", è la prima risposta.

Poi ha continuato: "Sarri conosce i giocatori? Certo che sì, non è arrivato nessuno a Formello in queste settimane...! Sarri ha l’anima laziale e questo sì che è un vantaggio". E sul pronostico finale: "Scudetto al Napoli. Champions per Inter, Milan, Juventus o Roma. Europa League per due fra Roma, Fiorentina, Lazio e Bologna. Conference per Fiorentina, Bologna o Lazio".

