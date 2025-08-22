Lazio | “Sarà il vostro anno”: La Gazzetta dello Sport sceglie Provstgaard tra i giovani

Un giovane per squadra. Prosegue la preparazione de La Gazzetta dello Sport al prossimo campionato di Serie A, che inizierà questo weekend. “Viaggio tra i giovani del campionato pronti al grande salto”, si legge. Per ogni formazione è stato scelto un ragazzo che quest’anno potrebbe stupire. Per la Lazio è stato individuato Oliver Provstgaard, arrivato lo scorso gennaio dal Velje. Di seguito la desrizione.

“Con Baroni la stagione scorsa non ha quasi visto il campo (2 presenze, pochi minuti), invece è stato sufficiente il precampionato per conquistare Sarri e fargli scalare le gerarchie della Lazio: oggi Provstgaard, danese, parte in vantaggio come centrale difensivo di sinistra per far coppia con Gila. I centimetri non mancano (194), adesso ha messo su qualche chilo di muscoli che non guastano in marcatura. Il tecnico lo apprezza per la tranquillità nella gestione difensiva e per i rilanci offensivi. Lui ha le idee chiare sul nuovo calcio («ora ci concentriamo sulla palle e non sull’avversario»). Nella Lazio dal mercato bloccato ogni risorsa può essere preziosa”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.