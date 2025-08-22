Serie A, la rivoluzione di De Laurentiis: "16 squadre e in chiaro su Mediaset e Rai"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una Serie A a 16 squadre e in chiaro su Rai e Mediaset. Questo il sogno del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis che, intervistato da il Corriere della Sera, si è espresso su quella che sarebbe una vera e propria rivoluzione nel massimo campionato.

"Spero che la Serie A dimagrisca. Come nel 1986, eviterebbe che i calciatori si usurino bruciando il loro valore. Un torneo a 16 squadre eviterebbe anche quelle partite con poche migliaia di spettatori in Tv che indeboliscono la credibilità commerciale del calcio”.

“È maturo il tempo perché Giorgia Meloni tolga il tetto pubblicitario alla Rai, per finanziare tutta la Serie A in chiaro, tra la rete di stato e Mediaset. Questo aiuterebbe il calcio a competere con le grandi competizioni internazionali. Le soluzioni sono due, andare in chiaro dando i ricavi delle pubblicità ai club, o puntare sui tifosi attraverso la Pay per View”, ha concluso il patron azzurro.

