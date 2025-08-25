Lazio, Castellanos punge solo in fuorigioco: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - I zero gol, ma soprattutto la zero pericolosità vista nelle preseason hanno trovato conferma all'esordio stagionale contro il Como. Castellanos ha faticato, e non poco, nel giorno dell'esordio della Lazio in Serie A. Quasi mai presente durante la manovra, non è stato in grado di impensierire Butez fino alla rete del momentaneo 1-1, annullata per uno sfortunato fuorigioco di pochi centimetri. L'unico bagliore di luce in una partita sottotono da parte del Taty, incapace di inventarsi alternative quando i suoi movimenti erano vanificati dall'ottimo lavoro della retroguardia lariana. A testimoniare le difficoltà del centravanti argentino sono anche le pagelle dei quotidiani, dove fioccano insufficienze - seppur non gravi - che mettono in evidenza il suo scarso contributo alla causa, comunque in linea con il resto della rosa.

CORRIERE DELLO SPORT - Castellanos 5;



GAZZETTA DELLO SPORT - Castellanos 5,5;



IL MESSAGGERO - Castellanos 5,5;

CORRIERE DELLA SERA - Castellanos 5;

IL TEMPO - Castellanos 5;

