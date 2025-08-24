Lazio | Attese novità per il Flaminio: l'annuncio dell'ass. Onorato - FOTO
Qualcosa si muove in casa Lazio. Con il mercato bloccato, i tifosi si aspettano quanto meno novità sul fronte Stadio. Si attendono da mesi novità concrete in merito al progetto sul Flaminio, i tifosi sognano che (ri)diventi la nuova casa della Lazio e sembra che la società si sia finalmente mossa. La notizia arriva direttamente dall'assessore Alessandro Onorato, il quale rispondendo ad alcune domande sul proprio profilo Instagram avrebbe rivelato che ci sono importanti notizie che verranno svelate a breve. Di seguito la storia con le parole di Onorato.
