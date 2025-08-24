Como - Lazio, Tommaso Paradiso tra ironia e polemica: "Avanti così..." - FOTO

Troppo Como per questa Lazio. Gli uomini di Sarri sono apparsi spaesati, lenti e sopraffatti dal ritmo imposto dai lariani. I tifosi biancocelesti continuano a sfogarsi sui social, una protesta che non si ferma da mesi e che la prestazione di questa sera non fa che accentuare. Alcuni sono commenti iracondi, altri più ironici e polemici come quello fatto dal noto cantautore Tommaso Paradiso, che ha scritto così sotto l'ultimo post social della Lazio: "L'Academy, la Chiesa, la roba è tutta pagata, James Bond. Avanti così".

