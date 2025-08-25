Lazio, Zaccagni nullo per novanta minuti: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Nei momenti di difficoltà è dal capitano che ci si aspetta qualcosa di più. E la Lazio a Como di difficoltà ne ha dovute affrontare molte. Eppure, Mattia Zaccagni continua a vivere in quel limbo che ha caratterizzato il finale della scorsa stagione fatto di poche luci - alcune giocate individuali - e tante ombre. Se si accende lo fa a intermittenza e comunque non basta per dare una svolta alla partita.

Porta la fascia al braccio perché, dopo il rinnovo della passata stagione, doveva essere il leader della squadra tanto da un punto di vista caratteriale, quanto tecnico. Senza conoscere quanto avviene negli spogliatoi, il campo ci trasmette però segnali ben diversi da quelli attesi e che si riflettono anche nelle pagelle dei quotidiani, severe - comprensibilmente - nei confronti di Zaccagni dopo la partita del Sinigaglia.

CORRIERE DELLO SPORT - Zaccagni 5,5;



GAZZETTA DELLO SPORT - Zaccagni 5;



IL MESSAGGERO - Zaccagni 5;

CORRIERE DELLA SERA - Zaccagni 5;

IL TEMPO - Zaccagni 4,5;

