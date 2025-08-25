Lazio | Sarri, la squadra sbaglia e lui paga: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - "Ero contento, tornavo sulla panchina della Lazio soprattutto, ma dopo 5 minuti mi era presa la preoccupazione ed ecco che la contentezza è passata" lo ha raccontato così il suo secondo esordio sulla panchina della Lazio Maurizio Sarri. Il tecnico toscano non è riuscito a far mettere in atto ai propri calciatori quello che aveva pensato e quello sui cui avevano lavorato nel corso della settimana. Tanti, troppi errori tecnici hanno condizionato una partita contro una squadra, il Como, che era noto fosse qualitativamente superiore ai biancocelesti. Responsabilità dei giocatori, dunque, ma anche del tecnico che, come si evince dalle pagelle dei quotidiani, non può essere valutato con una sufficienza.

CORRIERE DELLO SPORT - Sarri 5;



GAZZETTA DELLO SPORT - Sarri 5;



IL MESSAGGERO - Sarri 5;

CORRIERE DELLA SERA - Sarri 5;

IL TEMPO - Sarri 5;

