Calciomercato Lazio | Basic piace in Serie B: c'è un club sulle sue tracce

© foto di Insidefoto/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - All'indomani della sconfitta contro il Como, esordio stagionale della Lazio, il clima all'interno dell'ambiente non è sereno. A far discutere è la prestazione e la differenza tecnica tra i biancocelesti e i lariani, frutto di un mercato bloccato che - per quanto ne dica Cesc Fabregas - ha danneggiato la squadra e complicato notevolmente la gestione di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano deve contare su una rosa non idonee alle sue pretese tattiche e che sta cercando di addestrare nel miglior modo possibile. Nel frattempo, dalla società cercano quanto meno di riuscire a fare il proprio dovere in uscita, andando a piazzare quegli esuberi che non trovano spazio nei piani del tecnico.

IL FUTURO DI BASIC - Tra questi dovrebbe esserci anche Toma Basic, nonostante la sua presenza nella lista della Serie A. Il centrocampista croato serve come pedina nel momento in cui mancano le alternative, ma davanti alla possibilità di cederlo sembra complicato immaginare una serrata resistenza da parte di Sarri. In tal senso, secondo quanto riporta Il Messaggero, un piccolo spiraglio potrebbe aprirsi dall'interesse palesato dall'Empoli. Il club toscano, retrocesso nella passata stagione in Serie B, starebbe pensando a Basic in questi ultimi giorni di mercato per rinforzare il proprio centrocampo e tentare una risalita in Serie A.

