Serie A, si chiude la prima giornata: le partite in programma
Il monday night chiuderà la prima giornata di Serie A. In programma questa sera ci saranno le ultime due sfide di questo primo atto del campionato italiano 2025/2026. Alle 18.30, infatti, sarà il turno della partita tra Udinese e Verona al Bluenergy Stadium di Udine, mentre alle 20.45 a chiudere i conti sarà la sfida tra l'Inter di Cristian Chivu e il Torino dell'ex tecnico della Lazio, Marco Baroni.
