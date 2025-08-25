Lazio, Nuno tavares non riesce a incidere: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Il Como distrugge la Lazio e si regala i primi tre punti della nuova stagione. La debacle biancoceleste non ha un colpevole specifico, ma è stata il risultato di una prestazione a dir poco sottotono di tutti i calciatori. Tra i protagonisti da cui si aspettava qualcosa in più spicca sicuramente Nuno Tavares, annullato sulla fascia sinistra a parte un paio di sgasate che si sono concluse con un nulla di fatto.
CORRIERE DELLO SPORT - Nuno Tavares 4,5
GAZZETTA DELLO SPORT - Nuno Tavares 5
IL MESSAGGERO - Nuno Tavares 5
CORRIERE DELLA SERA - Nuno Tavares 5,5
IL TEMPO - Nuno Tavares 5,5
