Lazio, Piscedda: "Una prestazione bruttissima! Se avesse giocato Rovella..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda ha commentato la partita tra la Lazio e il Como, vinta per 2-0 dai lariani con le reti di Douvikas e Nico Paz. L'ex difensore biancoceleste si è espresso in particolar modo sulla prestazione della squadra di Sarri e quella di alcuni singoli.

"Prestazione bruttissima, la squadra non si è saputa organizzare davanti al gioco del Como, questo mi ha fatto preoccupare. Credo che sia un incidente di percorso. Sul primo goal hanno fatto una bellissima azione, ma Tavares si è fatto saltare troppo facilmente, Provstgaard era troppo largo e Gila ha dormito, serve più attenzione. Ieri il centrocampo era talmente squilibrato che se avesse giocato Rovella al posto di Cataldi non sarebbe cambiato nulla. Io mi aspetto tanto da chi guadagna di più e da quelli più rappresentativi, per esempio io da Zaccagni mi aspetto molto di più. Ci hanno mandato tantissime volte fuori tempo con i passaggi veloci, il centrocampo è stato in difficoltà e ha corso sempre male. Anche lo scorso anno eravamo poveri tecnicamente, ma abbiamo trovato una quadra, non è che perdi sempre se tecnicamente sei inferiore".

