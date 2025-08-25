Como - Lazio, il commento di Zazzaroni: "Sarri a un passo dalla frustrazione..."

RASSEGNA STAMPA - "Sarri a un passo dalla frustrazione", inizia così l'editoriale del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Sembra un inizio drammatico e pronto a far polemica, ma serve solo a introdurre un lungo apprezzamento al Como e al calcio di Fabregas. Infatti, secondo Zazzaroni il Como ha giocato un calcio spumeggiante di quelli che tanto piacerebbe praticare a Sarri. Gli interpreti chiaramente fanno la differenza.

La Lazio deve dimenticare in fretta questo esordio, Zazzaroni vuole rimandare i biancocelesti senza bocciarli fin dall'inizio: "Dubito che possa ripetere prestazioni simili: ieri non le è riuscito quasi nulla, i disturbi maggiori li ha accusati sugli esterni (Lazzari e Nuno), ma anche Guendouzi e Cataldi sono stati ripetutamente surclassati. Dicevo dell’“estate impossibile”: il blocco del mercato ha certamente lasciato delle scorie, delle negatività. Il lavoro più complicato per Sarri sarà sulla testa, più che sulle gambe dei suoi. Siamo solo alla prima volta e si può anche scordare".

