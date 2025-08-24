Lazio, Sarri a Dazn: "Contentezza passata dopo 5 minuti. Ai tifosi sono grato"

Prima sconfitta stagionale per la Lazio di Maurizio Sarri. In casa del Como finisce 2-0 con i gol di Douvikas e Nico Paz. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico biancoceleste: “È una delle cose di cui abbiamo parlato nell’intervallo l'attaccare la profondità. Nel primo tempo avevo visto che potevamo metterli in difficolta con la palla sopra la linea. Il livello tecnico è stato troppo alto per avere molti rimpianti. Noi abbiamo fatto una partita pessima dal punto di vista tecnico, nelle scelte, c’è poco da recriminare.

Se ci sorprendiamo delle qualità tecniche del Como siamo stati distratti, ha fatto una crescita esponenziale, con giocatori giovani e forti, me lo aspettavo un Como di alto livello tecnico. Mi aspettavo la squadra meno propensa all’errore tecnico e più lineare nelle scelte che sono state catastrofiche, nelle uscite dovevamo muovere la palla velocemente per trovare spazi e invece l'abbiamo ripersa dopo un passaggio. Sento l’amore, la responsabilità della gente nei confronti di questa maglia, è qualcosa che ho fatto volentieri sapendo dell’annata sofferta, il popolo ha risposto in maniera straordinaria e gliene sono più che grato. Non abbiamo molte possibilità di recuperare giocatori, forse Vecino, dobbiamo analizzare la partita sperando sia episodica e non un segnale di un limite grande. Panchina? Ero contento, tornavo sulla panchina della Lazio soprattutto, ma dopo 5 minuti mi era presa la preoccupazione ed ecco che la contentezza è passata”.