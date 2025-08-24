Lazio, Sarri a Sky: "Gara timorosa e scelte illogiche. Speriamo che..."

Al termine della sfida contro il Como, vinta dalla squadra di Fabregas per 2-0, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri si è così espresso ai microfoni di Sky Sport: "La squadra era pronta per fare un altro tipo di calcio, ma oggi era pronta a pochi tipi di calcio. Ho visto uan differenza tecnica che mi aspettavo ma non a questi livelli. Speriamo che sia stata una brutta giornata da parte nostra perché se questa è la realtà non siamo messi benissimo".

"Oggi è mancanza di qualità da parte nostra, venivamo da delle partite amichevole fatte su altri livelli rispetto ad oggi. Che fosse dura lo sapevamo, la crescita del Como è stata esponenziale e la qualità di oggi era di un'altra categoria".

"Provstgaard? Aveva già fatto vedere che è un giocatore che già ora ci può stare e che può avere futuro. Cedo che sia un ragazzo destinato a crescere e a fare bene ma tante altre cose da salvare non ne vedo. Abbiamo fatto una gara timorosa dall'inizio, scelte illogiche. Per tutta la settimana abbiamo detto di muovere velocemente la palla e invece siamo usciti sempre in modo caotico. Errori tecnici ma anche errori di scelta in quello che dovevamo fare. Archiviamo subito, è la prima giornata e ci può stare. Cerchiamo di crescere e stop".

"Fuorigioco del Taty? Ci sarebbe da discutere come della distanza della barriera sul secondo gol ma sarebbe inutile. Loro hanno vinto e lo hanno fatto meritatamente, credo che avrebbero vinto lo stesso".

