Belahyane, il nuovo "piccoletto" di Sarri: adesso vuole imporsi alla Lazio

RASSEGNA STAMPA - Sarri ha sempre avuto un debole per i calciatori piccoli ma tosti: basti pensare a Mertens, Insigne, o ai suoi sogni di avere Vitinha, Maxime Lopez o Torreira. Ora alla Lazio ne trova un altro: Reda Belahyane, 21 anni, alto 1,73 ma con grande carattere. Sarri lo ha studiato in video: gli piace, ma gli chiederà di giocare più veloce, a uno o due tocchi. Belahyane è a completa disposizione, vuole dimostrare di poter diventare un regista ideale per il suo gioco. Reda ha passo rapido, strappi in verticale e grande personalità. Non teme avversari più grossi, né il contatto fisico: questo spirito piacerà a Sarri, che ama i registi tecnici e aggressivi.

Come ricorda il Corriere dello Sport, Belahyane è stato lanciato da Zanetti a Verona: preso per meno di un milione, lasciò il Nizza (dove si allenava con Khephren Thuram) dopo un dissidio con il club. Si ispira a Kanté per spirito e umiltà e a Pirlo per la visione di gioco. Nato nel 2004 nella banlieue di Aubervilliers, Reda è cresciuto giocando per strada; ora avrà davanti sia Rovella che Cataldi, che può tornare mezzala, ma Reda non ha paura di nessuno.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.