Calciomercato Lazio | Insigne: "Contatti con Sarri? Il mio agente..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne ha fatto ritorno in Italia dopo la sua rescissione contrattuale con il Toronto. A distanza di tre anni dal suo addio al Napoli, ora l'esterno trentaquattrenne ha come obiettivo quello di tornare in Serie A e, in questo senso, negli scorsi giorni erano circolate alcune voci che parlavano di un contatto tra lui e Maurizio Sarri, allenatore con il quale ha lavorato già in Campania e che lo vorrebbe portare con sé alla Lazio. Intercettato dalle telecamere e dai microfoni dei cronisti presenti in aeroporto, al momento del suo arrivo, Insigne però è rimasto generico sul suo futuro, evidenziando la voglia di tornare presto a giocare.

"Sto bene, ora mi godo le vacanze con la mia famiglia, sperando di tornare presto a giocare. Non ho sentito nessuno, i contatti ce li ha il mio procuratore. Io penso solo a fare il mio lavoro e a farmi trovare pronto quando mi chiamerà il mio agente. Il Mondiale? Sicuramente è uno dei miei obiettivi, è da tanto che non indosso la maglia dell'Italia, spero di farlo presto. Ora devo concentrarmi verso una nuova avventura, quando inizierà allora penserò all'azzurro. Gattuso? Con il mister c'è un ottimo rapporto, ci sentivamo anche prima che diventasse c.t., l'ho chiamato per fargli i complimenti, non per altro".

Pubblicato il 7/07