Italia, rifinitura anti-Germania a Coverciano: Zaccagni e Rovella in gruppo

Sorrisi e clima sereno in quel di Coverciano, almeno per quanto riguarda l'umore dei giocatori. Sotto una lieve pioggia toscana, la squadra di Luciano Spalletti sta preparando la vendetta ai danni della Germania, dopo la sconfitta per 2-1 di San Siro e in vista della sfida di domenica alle 20.45 a Dortmund, valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League. Tra i giocatori a disposizione del commissario tecnico sono regolarmente in campo anche Mattia Zaccagni e Nicolò Rovella. I due biancocelesti hanno svolto insieme la prima parte della rifinitura e saranno perfettamente a disposizione in vista dell'ultimo appuntamento dell'Italia in questa ultima sosta per le Nazionali. In particolar modo il capitano della Lazio, sembrerebbe aver completamente smaltito l'acciacco fisico e nella mattinata di oggi tenterà di convincere Luciano Spalletti a consegnargli una maglia da titolare.