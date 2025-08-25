Lazio, Cardone è in ansia: "Sono deluso! Le parole di Sarri? Mi agitano..."

Giulio Cardone, penna di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radiosei il giorno dopo la partita tra la Lazio e il Como, vinta dai lariani al Sinigaglia con il risultato di 2-0. Il giornalista si è concentrato in particolar modo sulle parole di Maurizio Sarri, definendole "preoccupanti" , dopo aver detto la sua sulla prestazione delle due squadre nei novanta minuti di gioco.

LA PARTITA - "Siamo molto delusi, io in particolare mi aspettavo tutt’altra prestazione. Il Como ci ha dominato sotto il punto di vista dell’intensità, del ritmo e del palleggio, tutte cose a cui Sarri tiene molto, e infatti era molto amareggiato al termine. La situazione è complessa, la reazione della squadra di fronte ai talenti del Como è stata deludente e pigra, timorosa. Non si può non essere preoccupati. Poi quando un gol viene annullato per un millimetro in fuorigioco, penso sia giusto polemizzare".

LE PAROLE DI SARRI - "Le dichiarazioni di Sarri mi agitano, così come mi agita la prestazione. Io cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, mancavano parecchi giocatori, ma anche il Como aveva assenze. Rovella e Romagnoli sono mancati. La catena di destra, da quando è andato via Felipe Anderson, è il punto debole della squadra".

