Lazio, Bonanni: "Temevo la sconfitta. Mi preoccupa..."
Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex esterno biancoceleste Massimo Bonanni ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Como, arrivata alla prima giornata di campionato. Di seguito le sue parole.
"Quella della Lazio era una sconfitta che si temeva. Mi preoccupano le dichiarazioni dell'allenatore, ma lui nei momenti di difficoltà invece di difendere la squadra butta già tutto. Mi risulta difficile pensare che la Lazio sia veramente inferiore al Como come dice, quella di Fabregas non la vedo come una squadra che possa arrivare in Europa, ma che sta costruendo qualcosa di importante attraverso investimenti importante. La Lazio deve rimettersi in riga e ottimizzare il tempo lavorando per una vittoria che aiuterebbe a voltare pagina".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.