Calciomercato Lazio | Un pupillo di Sarri è vicino al Marsiglia: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Emerson Palmieri è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Marsiglia. Secondo quanto riportato da Footmercato, il laterale sinistro classe 1994, attualmente in forza al West Ham, sarebbe a un passo dal firmare un contratto biennale con il club francese. L’OM, allenato da Roberto De Zerbi, è alla ricerca di un esterno mancino di esperienza e l’identikit di Emerson sembra combaciare perfettamente con le esigenze della squadra. Pupillo di Maurizio Sarri sin dai tempi del Chelsea, il terzino italo-brasiliano è stato più volte accostato alla Lazio anche in tempi recenti, ma ora sembra destinato a proseguire la sua carriera in Ligue 1.
