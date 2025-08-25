Verona, Sarr e un avvio 'ambizioso': "Mostriamo il nostro lavoro e otteniamo punti"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Hellas Verona si presenta alla sfida contro l'Udinese con grande determinazione e la voglia di dare continuità al lavoro svolto durante la preparazione estiva. Ai microfoni di DAZN, l'attaccante Amin Sarr ha espresso l'entusiasmo del gruppo gialloblù e la volontà di trasformare in risultati concreti quanto costruito nelle settimane di pre-season. Le parole del calciatore scaligero evidenziano una squadra compatta e pronta a dare il massimo in quest'avvio di stagione che, dopo la partita contro i bianconeri di Runjaic, vedrà la sfida tra Lazio e Verona all'Olimpico:

"Penso che siamo arrivati con entusiasmo, dopo una pre-season in cui abbiamo lavorato molto e siamo venuti vicino insieme come squadra. Penso che vogliamo mostrare questo oggi a tutti. Vogliamo mettere 100% di lavoro e cercare di ottenere alcuni punti oggi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.