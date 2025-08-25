Serie A, Simonelli: "Abbiamo provato a far chiudere il mercato prima ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio Rai 1 il presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli ha toccato vari argomenti tra cui la questione mercato e la richiesta da parte di tanti allenatori di chiudere la sessione prima dell’inizio dei vari campionati.

“Abbiamo provato a far chiudere il mercato prima dell'inizio del campionato, sono andato personalmente a Londra per incontrare l'amministratore delegato della Premier League Richard Master. Inghilterra, Germania e Francia erano d'accordo, ma la Spagna si è opposta. Essendo dei campionati interconnessi, se non prendiamo una decisione tutti insieme non si può fare, si correrebbe il rischio di perdere un giocatore senza poi poterlo sostituire. Ci stiamo lavorando, speriamo l'anno prossimo di convincere il presidente della Liga Tebas, una persona molto intelligente ma anche molto difficile”, queste le sue parole.

