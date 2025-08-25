Lazio, per Dele-Bashiru c'è ancora tanto da lavorare: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ha iniziato a lavorare sulla costruzione di Dele-Bashiru durante il ritiro, quando aveva in mente di trasformarlo in un centrocampista 'sarriano' a tutti gli effetti. Qualcuno aveva ravvisato dei passi in avanti nel corso della preseason, osservando il suo atteggiamento in amichevole, ma la partita contro il Como ha detto tutt'altro. Il centrocampista nigeriano ha confermato il fatto che c'è ancora molto da lavorare, fin troppo. Mai al centro dell'azione, spesso in difficoltà e fuori posizione, ha abbinato alla sua indisciplinatezza tattica anche molti errori di ordine tecnico. Una prestazione, insomma, assolutamente negativa che è stata valutata insufficiente anche dai quotidiani. Di seguito le pagelle.

CORRIERE DELLO SPORT - Dele-Bashiru 4;



GAZZETTA DELLO SPORT - Dele-Bashiru 4,5;



IL MESSAGGERO - Dele-Bashiru 4;

CORRIERE DELLA SERA - Dele-Bashiru 4,5;

IL TEMPO - Dele-Bashiru 5;

