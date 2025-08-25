Montervino: "Preoccupato dalla differenza vista tra Lazio e Como"

Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Francesco Montervino ha detto la sua sulla prestazione della Lazio, uscita sconfitta per mano del Como che si è imposto per 2-0.

"Mi hanno preoccupato le dichiarazioni sulla differenza tecnica tra Lazio e Como. Non mi fa pensare che il Como è davvero straripante ma mi fa pensare che la Lazio non sia messa benissimo. Fabregas migliorerà il risultato dello scorso anno, ma sento gente che la mette nei primi quattro. Qui si dimentica quanto sia difficile vincere, saper rimanere in alto per tanto tempo, il Como sta facendo crescere il suo appeal e comincerà a fare delle plusvalenze straordinarie".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.