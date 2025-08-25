Medvedev e i 7 minuti di follia all'Us Open: il fotografo sbadato e l'arbitro... - VIDEO

L’Us Open è iniziato e ha già riservato parecchie sorprese tra cui 7 minuti letteralmente folli nella sfida tra Medvedev e Bonzi. Bonzi è avanti per 2-0 e il russo ha il match point con il servizio a disposizione. Tra la prima e la seconda di servizio, però... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > MEDVEDEV <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.