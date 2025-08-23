Como - Lazio, annullati oltre cento biglietti ai tifosi biancocelesti: il motivo

Domenica 24 agosto la Lazio farà il proprio debutto in campionato sul campo del Como. Al seguito della squadra saranno presenti oltre mille tifosi biancocelesti, che hanno fatto registrare il tutto esaurito nel settore ospiti del Sinigaglia per stare vicino agli uomini di Sarri in quello che sarà il primo impegno stagionale.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, una volta terminati i tagliandi a disposizione nello spicchio di stadio riservato ai supporters laziali, diversi sostenitori avrebbero acquistato biglietti in settori differenti rispetto a quello a loro riservato, andando contro il divieto di vendita imposto dalla Questura ai residenti nella Regione Lazio. Secondo il quotidiano, molti tifosi avrebbero inserito una residenza fittizia per superare questo ostacolo, ma a seguito di accertamenti effettuati dalla Questura di Como in collaborazione con l'Ufficio Anagrafe del Comune, il club lariano avrebbe annullato e rimborsato tra i 100 e i 200 tagliandi acquistati da supporters biancocelesti.

