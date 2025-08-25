Bologna, brutte notizie per Immobile: c’è lesione! I tempi di recupero

TUTTOmercatoWEB.com

Brutte notizie per il Bologna e per Ciro Immobile. Il ritorno in Serie A dell’ex bomber della Lazio è durato appena mezz’ora e le notizie sull’infortunio non sono buone. Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una lesione del retto femorale con tempi di recupero stimati attorno ai due mesi.

“L’esito degli esami di Casale e Immobile. Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)", questa la nota del Bologna.

